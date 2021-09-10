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Giresun'da iklim için pedal çevirdiler - Son Dakika

Giresun'da iklim için pedal çevirdiler

10.09.2021 20:46
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler, System.String[]

Bahçeşehir Koleji tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Köyü'nde düzenlenen yarışmada, 200 dağ bisikleti sporcusu Piraziz 528 Bisiklet Parkuru'nda 10 farklı kategoride mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Köyü'nde düzenlenen yarışmada, 200 dağ bisikleti sporcusu Piraziz 528 Bisiklet Parkuru'nda 10 farklı kategoride mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen törende madalya, kupa ve para ödülleri verildi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, ödül töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dağ bisikletçilerinin zorlu parkurlarda iklim için pedal çevirdiğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Dağ, "Biz eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve Türkiye'nin her noktasına nitelikli eğitimi ulaştırmaya çalışan bir kurumuz ve eğitimle ülkemizin gelişimi, kalkınması için de, sürdürülebilir kalkınma için de çaba gösteriyoruz. Böyle bir çabanın sadece akademik süreçlerin doğru yürütülmesiyle yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bu ancak öğrencilerimizi, gençlerimizi, Türkiye'nin tüm gençlerini hem akademik anlamda bilimle buluşturmak, hem de sanatla, sporla bu farkındalığı oluşturmak ve bu sürecin içerisine dahil etmekle mümkün. Bu organizasyon da tam olarak bunu hedefliyor" diye konuştu.

"Okul öncesinden itibaren çocukları sporla buluşturuyoruz"

Bahçeşehir Koleji olarak sporu profesyonel anlamda da desteklediklerini de ifade eden Dağ, "Biz şu an profesyonel bir basketbol takımına sahibiz, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı bu sene de ülkemizi FIBA Euro Cup'ta temsil ediyor. İnşallah ülkemize kupayı da getirecekler. Bu çok kıymetli. Çünkü çocuklarımızı, gençlerimizi, okul öncesinden itibaren sporla buluşturmak, bu ruhu, bu farkındalığı kazandırmak ileriki yaşamlarında da bu sürecin devam etmesi için çok kıymetli." dedi.

"Doğa olmazsa, geleceğimiz de sürdürülemez"

Sürdürülebilirliğe dikkati çeken Dağ, "Bu sene müfredatımıza iklim değişikliği modülünü dahil ettik ve öğrencilerimiz de ilk dersi kurucumuz Enver Yücel'den aldılar. Doğa olmazsa, doğa sürdürülemezse geleceğimiz de sürdürülemez, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çocuklarımız, okul öncesi sıralarından başlayarak hem farkındalık düzeyinde hem de bu sorunları çözmek için bilgi ve beceri düzeyinde yetkinlikler kazanıyorlar. Bu organizasyon da bu iki önemli konuyu yani sporu ve sürdürülebilir doğayı, iklim değişikliğini gündemine alıyor. İklim değişikliğine karşı mücadele için pedal çeviriyor sporcularımız ve Giresun gibi muhteşem bir doğa da buna ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda önderlik eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve ev sahipliği yapan Piraziz Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Ödül törenine Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve sporcular katıldı. - GİRESUN

Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler
Giresun'da iklim için pedal çevirdiler

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Piraziz, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresun'da iklim için pedal çevirdiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresun'da iklim için pedal çevirdiler - Son Dakika
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