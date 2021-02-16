Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

16.02.2021 00:11
Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 12 Şubat Cuma günü gözaltına alınan, aralarında İkra Nur'un akrabalarının da bulunduğu 7 şüpheliden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.T. (14) ve A.Ç. (20) ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran 2020 günü saat 21.00 sıralarında kaybolan ve 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan aramalar sonucu Bostanlı deresinde cansız bedeni bulunan İkra Nur Tirsi isimli kız çocuğunun şüpheli ölümü ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında, şüpheliler S.T, A.T, A.Ç, S.T, N.T, S.T, ve A.T. olmak üzere 7 şahsın 12 Şubat 2021 günü gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, 13 Şubat 2021 günü şüphelilerin mülakatına başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"14 Şubat 2021 tarihinde maktulenin amcası S.T. (14 yaşlarında) ile yapılan mülakatta, oyun oynarken kendisini sinirlendirerek maktulenin yüksek sesle bağırması sonucu ağzını eliyle kapatarak havasız bırakmak suretiyle İkra Nur'u öldürdüğünü, akabinde durumu ablası A. Ç'ye (1995 doğumlu) haber vererek cesedi dereye beraber taşıdıklarını ikrar etmiştir. Aynı gün olayın gerçekleştiği mahalde Cumhuriyet Başsavcısı ve dosya Savcısının katılımıyla S.T. ve A.Ç'ye beyanlarına göre olay mahallinde keşif ve yer gösterme işlemi yaptırılmış, soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Diğer şüpheliler ise serbest bırakılmışlardır."

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

Bulancak, İkra Nur, Haziran, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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