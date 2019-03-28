Giresun'da İş Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun
'un Keşap
ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güneyköy köyünde bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı. Kaza sonucu pompa bomunun ucundaki demir, inşaatta çalışan İsa Daştan'ın (24) kafasına çarptı. Daştan, olay yerinde hayatını kaybederken beton pompa aracının sürücüsü ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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