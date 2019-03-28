Son Dakika Haberleri: Giresun'da İş Kazası: 1 Ölü

Giresun'da İş Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Giresun'un Keşap ilçesinde, havuz inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti.

Giresun'da İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Giresun'un Keşap ilçesinde, havuz inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde bir firma tarafından sürdürülen havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı.

İşçi İsa Daştan (24) beton dökülen pompanın ucundaki demir aksamın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:19 Kaynak: AA

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