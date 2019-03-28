Giresun'da İş Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Giresun'un Keşap ilçesinde, havuz inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti.
Giresun
'un Keşap
ilçesinde, havuz inşaatında çalışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde bir firma tarafından sürdürülen havuz inşaatında, zeminin yumuşak olması nedeniyle beton pompa aracı yan yattı. İşçi
İsa Daştan (24) beton dökülen pompanın ucundaki demir aksamın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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