Giresun'da iş yeri yangını
47 dakika önce
Giresun'un Keşap ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:10 Kaynak: AA
'un Keşap
ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gazhane Caddesi'ndeki bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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