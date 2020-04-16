Giresun'da işitme engelliler için maske üretildi - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde işitme engellilerin iletişimini kolaylaştıracak olan maske üretimine başlanıldı.

Bulancak Kaymakamlığı'nın desteğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan, ağız bölümü şeffaf maskeler usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, yaptığı açıklamada, milletin sağlığı ve ihtiyaçlarının temini için gönüllelerle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Üretilen maskelerin işitme engellilerin kullanımına sunulacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor zamanları da atlatacaktır. Eğitim camiası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sayın Kaymakamımız Ali İkram Tuna'ya desteklerinden dolayı şükranlarımı sunar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim."