Son Dakika Haberleri: Giresun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
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Giresun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Giresun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

AGD ve MGV Giresun Şube Başkanı Tahir Karabiber, Atatürk Meydanı'nda Cuma namazı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanların dünyada daha kolay ve daha güzel bir yaşam sürme hakkı olduğuna inandıklarını söyledi.

Bir ırkın diğerinden üstün ve ayrıcalıklı olduğu tezi üzerine kurulan hiç bir ideolojinin insanlığa saadet getiremeyeceğini ifade eden Karabiber, tüm insanlık için değil de sadece bir aile ya da kavim için yaşamı kolaylaştırmayı düşünenlerin geri kalan insanlar için dünyayı cehenneme çevirebildiğini kaydetti.

İsrail'in hamasete karşı bağışıklığının olduğunu belirten Karabiber, yapılması gerekenin her platformda Filistin halkına ve Filistin mücadelesine destek vermeye devam etmek olduğunu aktardı.

Giresun, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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