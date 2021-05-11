Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Atatürk Meydanında bir araya gelen STK üyeleri, İsrail'i kınayan sloganlar attı, tekbirler getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Filistin'in, siyonist işgalinden, Filistinlilerin siyonist vahşetinden çok yakında azat olacağını söyledi.

Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedilemeyeceğini belirten Sarı, "İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve dahi Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.