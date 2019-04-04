Giresun'da İtirazlar Üzerine Yapılan Sayımda Fark 311'e Yükseldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan itirazla ilgili geçersiz kabul edilen oyların yeniden sayımı tamamlandı. CHP'nin itirazı üzerine 178 sandıkta bin 949 geçersiz oyun dün akşam başlayan sayımı sabah saatlerine kadar devam etti. AK Parti ve CHP'den henüz bir açıklama yapılmazken sayım sonucunda Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu'na 78 oy, Millet İttifakı adayı Kerim Aksu'ya ise 47 oy çıktı. Bu sayım sonucuna göre Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu ile Millet İttifakı adayı Kerim Aksu arasındaki oy farkı 280'den 311'e yükselmiş oldu.



(İHA)

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