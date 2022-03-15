Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

15.03.2022 15:43
Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bazı köyler ve diğer ilçelerde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet ettikleri ve izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşılan şüphelilere yönelik Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 12 adreste jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ç.D, E.Ö, E.K, F.Ş, F.K, M.A.K. ve Y.Ş. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 dedektör ve dedektör parçası, testi, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 42 muhtelif para ve metal parçası, 3 akü, 3 murç, 2 çekiç, el yapımı tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Aranan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhalefet, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement