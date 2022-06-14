Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

14.06.2022 13:15
Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Vali Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılını içtenlikle kutladığını söyledi.

Ünlü, jandarmanın ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk ve yağmur çamur demeden her daim milletin hizmetinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirtti.

Törende Giresun'da yaşayan en eski jandarma eri 80 yaşındaki Mehmet Köçek tarafından jandarma marşı seslendirildi.

Vali Ünlü'nün Köçek'e hediyeler verdiği etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.

YORUMLAR
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Muş Valisi Gündüzöz: 'Bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz' Muş Valisi Gündüzöz: 'Bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz' Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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