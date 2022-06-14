Ünlü, jandarmanın ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk ve yağmur çamur demeden her daim milletin hizmetinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirtti.

Muş Valisi Gündüzöz: 'Bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içerisindeyiz'

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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