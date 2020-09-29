Giresun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 8 kök skunk bitkisi, 133 gram kurutulmuş skunk maddesi ve kuru sıkı tabanca ve skunk bitkisi yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesi Gültepe Mahallesinde ikamet eden Yasin S.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şahsın evine baskın düzenleyen ekipler, gizli bir bölme ile inilen bodrum katta sera sisteminin kurulduğunu tespit etti. Evde devam eden aramalarda, esrardan 10 kat daha etkili olan 8 kök skunk bitkisi, 133 gram kurutulmuş skunk maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü ve 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet ev sera ünitesi ve aydınlatma sistemi, 8 adet bitki bakım vitaminleri, 2 adet hava ısı ölçer ve nem ölçer cihazı, 1 adet vantilatör, 2 adet havalandırma sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yasin S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. - GİRESUN