Giresun'da Kablo Hırsızlığı
58 dakika önce
Giresun'da 300 metrelik telefon kablosunu çaldığı tespit edilen ve yakalanan 4 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Giresun
'da 300 metrelik telefon kablosunu çaldığı tespit edilen ve yakalanan 4 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Edinilin bilgilere göre, Güce
ilçesi Sarıyar
köyünde 300 metre civarında telefon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine Jandarma
tarafından yapılan araştırma sonucunda tellerin yakılmış olarak Espiye
ilçesinde bir hurdacıya satıldığı bilgisine ulaşıldı. Hırsızlığı yapanların yaşları 12-13 arasında değişen 4 çocuk olduğu tespit edildi. Küçük yaştaki çocuklar kimlik tespitlerinin yapılmasına müteakip ailelerine teslim edilerek, 14 kilogram bakır tel çalınan kuruma iade edildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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