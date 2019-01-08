Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kablo Hırsızlığı

Giresun'da Kablo Hırsızlığı

58 dakika önce

Giresun'da 300 metrelik telefon kablosunu çaldığı tespit edilen ve yakalanan 4 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Giresun'da Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Giresun'da 300 metrelik telefon kablosunu çaldığı tespit edilen ve yakalanan 4 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Edinilin bilgilere göre, Güce ilçesi Sarıyar köyünde 300 metre civarında telefon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda tellerin yakılmış olarak Espiye ilçesinde bir hurdacıya satıldığı bilgisine ulaşıldı. Hırsızlığı yapanların yaşları 12-13 arasında değişen 4 çocuk olduğu tespit edildi. Küçük yaştaki çocuklar kimlik tespitlerinin yapılmasına müteakip ailelerine teslim edilerek, 14 kilogram bakır tel çalınan kuruma iade edildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Güce, Giresun, 3. Sayfa
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