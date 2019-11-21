Son Dakika Haberleri: Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı
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Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.

Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı, System.String[]

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, S.B. ile oğlu M.B.'nin, ilçedeki evlerinin altına kurdukları atölyede kaçak olarak silah imalatı yaptıklarını belirledi.

Ev ve atölyede arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, çeşitli çaplarda fişek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda küçük el aleti ele geçirdi.

S.B. ve M.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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