Giresun'da kaçakçılıkla mücadele sürüyor - Son Dakika

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 3 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O.S. hakkında yasal işlem yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğünce sahte alkollü içki yapımı ve satımının önlenmesi ile zehirlenme ve ölüm olaylarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde de toplam 55 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 30 şişe anason ele geçirildi. Şüpheliler U.Y. ve A.Ş. hakkında yasal işlemler yapıldı. - GİRESUN