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Giresun'da "Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak" projesi tamamlandı - Son Dakika

Giresun'da "Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak" projesi tamamlandı

09.12.2021 12:10
Giresun'da "Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak" projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kadın Çiftçiler Eğitim Projesi" kapsamında Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez Çavuşoğlu köyünde yürütülen "Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak" projesi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kadın Çiftçiler Eğitim Projesi" kapsamında Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez Çavuşoğlu köyünde yürütülen "Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak" projesi tamamlandı.

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çavuşoğlu Köyü Muhtarlığı iş birliğinde uygulanan proje kapsamında açılan "Ev Yapımı Doğal Sabun Yapımı" kursuna katılan 20 kadın çiftçi, hediyelik sabun yapımını öğrendi.

Kurs sonunda hediyelik sabun imalatı ve pazarlamasının devamlığını sağlamak amacıyla Çavuşoğlu Köyü Kadın Kooperatifi kuruldu.

Proje sonunda düzenlenen programla çiftçi kadınlar tarafından yapılan başta ısırgan otlu ve fındıklı olmak üzere doğal hediyelik sabunlar beğeniye sunuldu, ardından da Çavuşoğlu Köyü Kadın Kooperatifi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Vali Enver Ünlü, güçlü kadın, güçlü toplum vurgusu yaparak, "Girişimci kadınlarımız tarafından yöremize özgü, organik ve şifa kaynağı fındıklı ve ısırganlı sabunlar başta olmak üzere zeytinyağlı, lavantalı ve defneli sabunlar da üretiliyor. Ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Çavuşoğlu Köyü Muhtarı Dursun Aksu, davetliler ve köy halkı katıldı.

Halk Eğitim Merkezi, Giresun, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 'Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak' projesi tamamlandı - Son Dakika


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