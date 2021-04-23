Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı - Son Dakika

Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı

GİRESUN - Giresun'da karton kağıt toplayan geri dönüşüm aracında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın çevredekiler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Giresun Organize Sanayi Sitesinden geçtiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın arkasında bulunan içi karton dolu kamyonet henüz belirlenmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine aracı kenara çeken şoför önce araçtan indi, ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar yangına çevredeki vatandaşlar ve sanayi sitesindeki esnafın müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gecikmesi nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

Öte yandan, aracın alevler içinde kalması vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı ve yangının çevredeki vatandaşların ve esnafın müdahalesiyle söndürüldüğü görülüyor.