Son dakika: Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

11.07.2022 19:44
Son dakika: Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli polis Mustafa Karadeniz'in (45) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.

Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli polis Mustafa Karadeniz'in (45) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.

Polis memuru Mustafa Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Olay yerinde 112 acil ekibinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karadeniz için Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Karadeniz'in naaşı törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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