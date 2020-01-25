Giresun'da Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresun'da Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi tanıtıldı - Son Dakika Spor

Giresun'da Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi tanıtıldı

6 saat önce

Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan, Giresun Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Giresun'da Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi tanıtıldı, System.String[]

Giresun Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan, Giresun Kamp Eğitim ve Yüksek İrtifa Spor Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında uygulanması planlanan projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplam bedeli 60 milyon lira olan projede spor salonu, hizmet binaları, otel, bungalov evler, sahalar, kayak merkezi ve açık alan parkurları yer alıyor. Projenin bu yıl uygulanması halinde dört yılda tamamlanması planlanıyor.

Toplantıya, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve diğer ilgililer katıldı.

Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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