Son Dakika Haberleri: Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı
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Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

7 dakika önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]
Bulancak, Giresun, Güncel
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Turgay Gedik (36) yönetimindeki 61 TR 064 plakalı kamyonet, Elmalı köyü Bulancak-Kovanlık yolunda, kontrolden çıkarak Kovanlık Deresi'ne yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdoğan (34), Güzide (64) ve Galip Gedik (59) ile Hülya Özkan (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:23 Kaynak: AA
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