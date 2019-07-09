Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı
7 dakika önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:23 Kaynak: AA
Turgay Gedik (36) yönetimindeki 61 TR 064 plakalı kamyonet, Elmalı köyü Bulancak-Kovanlık yolunda, kontrolden çıkarak Kovanlık Deresi'ne yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdoğan (34), Güzide (64) ve Galip Gedik (59) ile Hülya Özkan (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fındık işçisinin günlük asgari yevmiyesi belli oldu Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü Son Dakika! Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi