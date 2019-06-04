Son Dakika Haberleri: Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
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Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı

1 saat önce

Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı, System.String[]
Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı.
Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy'de Ünal Memiş'in kullandığı 28 ED 254 plakalı kamyonet, Kilan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile beraberindeki Hamza, Onur, Sibel, Lale, Lütfüye ve Süleyman Memiş ile Sabire, Revzanur Menekşe, Kübra Karagöz yaralandı.
Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabire Menekşe ve Kübra Karagöz, buradaki müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Akköy, Yağlıdere, Giresun, Güncel
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