Son Dakika Haberleri: Giresun'da kamyonet menfeze düştü: 2 yaralı
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Giresun'da kamyonet menfeze düştü: 2 yaralı

36 dakika önce

Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin menfeze düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet menfeze düştü: 2 yaralı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin menfeze düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kürşat Gümüş idaresindeki 38 YC 547 plakalı kamyonet, Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Tamdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze düştü.

Kazada yaralanan sürücü Gümüş ile Nuri Gümüş, Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun, Dereli, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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