Giresun'da kamyonet menfeze düştü: 2 yaralı
36 dakika önce
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin menfeze düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin menfeze düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kürşat Gümüş idaresindeki 38 YC 547 plakalı kamyonet, Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Tamdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze düştü.
Kazada yaralanan sürücü Gümüş ile Nuri Gümüş, Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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