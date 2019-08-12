Son Dakika Haberleri: Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
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Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkeköy köyünde, Sami Öksüz yönetimindeki 28 EG 719 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Öksüz ve Selahattin Karaduman, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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