Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:06 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekkeköy köyünde, Sami Öksüz yönetimindeki 28 EG 719 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Öksüz ve Selahattin Karaduman, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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