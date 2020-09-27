Giresun'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gümüşdere köyü Hambarcık mevkisinde, Muammer Aydın yönetimindeki 28 YC 411 plakalı kamyonet, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Hasan, Hatice ve Yavuz Aydın yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:11 - Kaynak: AA
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