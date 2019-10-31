Giresun'da kamyonetin çarptığı kadın öldü
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Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sanayi Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde Osman Yaylı (24) idaresindeki 28 NS 744 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Dudu Usta'ya (45) çarptı.
Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Osman Yaylı ise gözaltına alındı.
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