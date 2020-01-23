Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Bayındır köyünde, Hasan Deniz (56) yönetimindeki 34 EP 7290 plakalı kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Hasan Deniz ile eşi Sevim Deniz (52) yaşamını yitirdi.

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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