Giresun'da Kandil Heyecanı
58 dakika önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Sarayburnu Camii Regaip Kandili dolayasıyla doldu taştı.
Giresun
'un Bulancak
ilçesinde bulunan Sarayburnu Camii Regaip Kandili
dolayasıyla doldu taştı.
Giresun Müftüsü Muhittin Oral'ın vaazı ile başlayan kandil programında 5 bin kişinin aynı anda ibadet yapabildiği camiyi dolduran Giresunlular okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyerek dualar etti. Programda sonrası cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, "Tüm Müslüman alemin Regaip Kandilini tebrik ediyorum bu vesile ile 3 ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün Giresunlu hemşerilerime sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Giresun merkezinde büyük bir caniye ihtiyaç duyduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Gerçekten çok etkileyici bir camii inşallah Giresun merkez de de bu şekilde büyük bir camiye ihtiyacımız var. En kısa sürede de projelendirip merkezde de böyle muazzam bir camiyi hayata geçireceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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