Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kar 288 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Giresun'da Kar 288 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

11 dakika önce

Giresun'da dün gece itibariyle etkisini arttıran kar yağışı il merkezine bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Giresun'da Kar 288 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı, System.String[]
Giresun'da dün gece itibariyle etkisini arttıran kar yağışı il merkezine bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun tipi nedeniyle Giresun genelinde 288 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı 44 köy, Alucra'ya bağlı 30 köy, Bulancak'a bağlı 37 köy, Çamoluk'a bağlı 10 köy, Çanakçı 'ya bağlı 9 köy, Dereli 'ye bağlı 34 köy, Doğankent'e bağlı 6 köy, Espiye'ye bağlı 12 köy, Görele'ye bağlı 16 köy, Keşap'a bağlı 24 köy, Piraziz'e bağlı 6 köy, Şebinkarahisar'a bağlı6 köy, Tirebolu'ya bağlı 32 köy ve Yağlıdere ilçesine bağlı22 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin kapanan yolların açılması için yol temizleme çalışmalarına başladığı belirtildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Doğankent, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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