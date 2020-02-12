Giresun'da kar nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da kar nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü - Son Dakika

Giresun'da kar nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde kar yağışı nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü.

Giresun'da kar nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde kar yağışı nedeniyle akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü.

Altınlı Mahallesi'nde bir süredir bakımda olan Şükrü Uzun'a ait akaryakıt istasyonunun yakıt pompalarının olduğu bölümün üzerindeki çatı, karın ağırlığına dayanamayarak ortadan ikiye ayrıldı.

Bakımda nedeniyle boş durumda olan akaryakıt istasyonunda maddi hasar oluştu.

Eynesil, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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