Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 57 hastaya müdahale edildi - Son Dakika
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Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 57 hastaya müdahale edildi

6 saat önce

Giresun'da 112 Acil Sağlık ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışında 57 hastaya müdahale etti.

Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 57 hastaya müdahale edildi, System.String[]

Giresun'da 112 Acil Sağlık ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışında 57 hastaya müdahale etti.

Sağlık ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde hastalara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, cumartesi ve pazar günü, Giresun merkezde 1, Tirebolu'da 13, Espiye'de 7, Dereli'de 7, Görele'de 6, Yağlıdere'de 5, Bulancak'ta 4, Eynesil'de 4, Çanakçı'da 3, Doğankent'te 2 ile Keşap, Piraziz, Güce, Şebinkarahisar ve Alucra'da birer hastaya müdahale etti.

Bazı ilçelerde İl Özel İdaresi iş makinelerinin de destek verdiği operasyonlarda hastalara ulaşılarak en yakın sağlık birimlerine nakilleri sağlandı.

Doğankent, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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