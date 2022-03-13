Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi - Son Dakika
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Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi

13.03.2022 13:10

Giresun'un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan iki kurt, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen 2 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi.

Kurtların ilçedeki görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede Şubat 2021'de de karın ardından 6 kurt aynı evin bahçesine gelmiş ve güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi
Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi
Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi
Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi

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Piraziz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi - Son Dakika


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