Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kar Yağışı

Giresun'da Kar Yağışı

34 dakika önce

Giresun'da karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

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Giresun'da karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının il genelinde 550 köyde etkili olduğunu anımsattı.

Karla mücadele için 70 kişilik ekip kurulduğunu ve sahada gece gündüz çalışma yürütüldüğünü aktaran Taşkın, açıklamasında, "15 ilçe ile merkez ilçede yoğun kar mücadelesinde hastalara, cenazesi olan vatandaşlara özel önem verdi. Bu kapsamda 550 köyün tamamında sıkıntı yaşanmadı." ifadelerine yer verdi.

Yol açma faaliyetlerinde 96 bin 300 litre akaryakıt kullanıldığını ve mahsur kalanların kurtarıldığını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Yaylada mahsur kalan vatandaşlar yine İl Özel İdaresi sayesinde kurtarıldı. Kar nedeniyle oluşan heyelanlar da ekipler sayesinde tez zamanda temizlenerek ulaşıma açıldı. Yine yoğun yağan kar nedeniyle oluşan çığlarda ekiplerimiz zamanında temizlendi. Kar mücadelesinde ortalama 96 bin 300 litre akaryakıt harcandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:39 Kaynak: AA

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