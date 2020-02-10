Giresun'da kar yağışı - Son Dakika

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Giresun'da kar yağışı

6 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Giresun'da kar yağışı, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da birkaç gündür yağışın etkili olduğunu belirtti.

Kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığını vurgulayan Şenlikoğlu, 215 personel ve 42 araçla gece gündüz mücadele çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktardı.

Şenlikoğlu, bu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kar yağışları sonrası şehrimizin her yerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapmaktayız. Özellikle trafiğin daha yoğun olduğu ana arterlerde, hastane yollarında, şehir giriş ve çıkışlarımızda çalışmalara ağırlık veriyoruz. Halkımızın sıkıntı yaşamaması için personel ve iş araçlarımızla seferber olduk."

Şenlikoğlu, özveriyle çalışan belediye personeline de teşekkür etti.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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