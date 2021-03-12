Giresun'da kar yağışı 5 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Giresun'da kar yağışı 5 köy yolunu ulaşıma kapattı
12.03.2021 11:49
Giresun'un yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimdeki köyler ve yaylalar beyaza büründü. Yağışla birlikte Piraziz ilçesinde 5 köy yolu ulaşımı kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan Giresun yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
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