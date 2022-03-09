Giresun'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Giresun'da kar yağışı etkili oluyor

09.03.2022 14:34
Giresun'da kar yağışı etkili oluyor

Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağıyor.

Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağıyor.

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla park halindeki araçlar ile cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Zaman zaman sisin de etkisini gösterdiği Şebinkarahisar ilçesinde sürücüler trafikte güçlük yaşıyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da kar yağışı etkili oluyor
Giresun'da kar yağışı etkili oluyor
Giresun'da kar yağışı etkili oluyor

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Şebinkarahisar, Çamoluk, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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