Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

10.03.2022 13:07
Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağışı devam ediyor.

Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağışı devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerine doğru etkisini artıran yağışla yüksek kesimdeki ilçeler beyaza büründü.

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda sürücüler güçlük yaşıyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor Esenyurt'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istedi İBB Başkanı İmamoğlu vatandaşlardan toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istedi

Şebinkarahisar, Çamoluk, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Müzakereler önemli ama Ukrayna kendi halkını 'sivil kalkan' olarak kullanıyor
13:02 Antalya'daki tarihi zirveden çıkan Ukrayna Dışişleri Bakanı konuşu: Ateşkeste ilerleme sağlanamadı, bu savaşı durduramayız çünkü savunmadayız
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
11:11 Eski erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde atmıştı! Serbest kalınca çileden çıktı: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement