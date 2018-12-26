Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle İl Genelinde 90 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle İl Genelinde 90 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

35 dakika önce

Giresun'da gece saatelerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle İl Genelinde 90 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Giresun'da gece saatelerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İl genelinde 90 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlimiz iç ve yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde bulunan 550 köyden, Bulancak'ta 30, Dereli'de 34 Doğankent'te 6, Espiye'de 7, Keşap'ta 2, Tirebolu'da 3 Yağlıdere'de 8 köy yolu olmak üzere toplam 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını açmak için Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı toplam 70 ekibin 59'u kar mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Aralık, Giresun, Kar, Güncel
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