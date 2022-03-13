Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

13.03.2022 17:22
Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

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Pazartesi, 14 Mart, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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