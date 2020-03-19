Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı

6 saat önce

Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı, System.String[]

Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı alanlarda sırtlarında taşıdıkları çuvallardaki toplam 2 ton yemi ağaç altlarına bıraktı.

Yemleme çalışmalarının kar yağışı etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:50 Kaynak: AA

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