Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

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Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı
6 saat önce
Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı alanlarda sırtlarında taşıdıkları çuvallardaki toplam 2 ton yemi ağaç altlarına bıraktı.
Yemleme çalışmalarının kar yağışı etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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