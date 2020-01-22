Giresun'da kar yağışıyla ulaşımın aksadığı yollar açıldı - Son Dakika

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Giresun'da kar yağışıyla ulaşımın aksadığı yollar açıldı
7 saat önce
Giresun'da kar yağışı nedeniyle 26 köy ve 2 grup yolunda çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Giresun'da kar yağışı nedeniyle 26 köy ve 2 grup yolunda çalışma yapıldı.
İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dün ve önceki gün kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği il merkezi ve ilçelerdeki yollarda karla mücadele edildi.
Piraziz'de 2, Çamoluk'da 5, Alucra'da 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 6, merkezde 2 olmak üzere 26 köy yolu ile Kulakkaya, Bektaş ve İnişdibi grup yollarında toplamda 29 ekip kar temizleme çalışması yaptı.
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