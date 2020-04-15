Giresun'da karantinada olan iki köyde ikameti olan vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Giresun'un Çamoluk ilçesinde karantinaya alınan Kutluca ve Karadikmen köyüne girişlerin tamamen yasak olduğu hatırlatılarak il dışındaki vatandaşlar uyarıldı.

Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kutluca ve Karadikmen köylerinde uygulanan karantina tedbirlerine rağmen bazı vatandaşların İstanbul'dan seyahat izin belgesi alarak ilgili köylere giriş yapabileceklerine dair yanlış bir algı oluştuğunun görüldüğünü belirtti.

Şahin, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ifade etmek gerekir ki karantina tedbiri sona erene kadar bu 2 köyümüze girişler tamamen yasaktır. Vatandaşlarımızın ikametlerinin ilgili köylerde olması sonucu değiştirmemektedir ve giriş yapabilecekleri anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.