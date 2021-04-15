Giresun'da, temaslı karantinasında olması gereken bir kadının şehirlerarası otobüste yolculuk ettiği belirlendi.
Erikliman mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde HES kontrolü gerçekleştirdi.
Denetim sırasında yolculardan bir kadının temaslı karantinasında olması gerektiğini belirlendi.
Filyasyon ekibi tarafından kadın ulaşılan yakınlarına teslim edilirken, evinde karantinaya alınmasının sağlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da karantinada olması gereken bir kadının otobüste yolculuk ettiği belirlendi - Son Dakika