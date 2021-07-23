Giresun'da karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu silahla yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Giresun'da karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Gedikkaya Mahallesi Nihat Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, eşi tarafından silahla yaralanan S.Ç. (30) ve çocuğu Z.Ç'nin (2), kayınpederi tarafından özel bir hastaneye götürüldüğü belirlendi.

Çocuk ve ağır yaralanan annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan H.Ç'nin (36) emniyetteki işlemleri devam ediyor.