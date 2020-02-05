Giresun'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Giresun'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında, Eğribel civarında birkaç çığ hadisesi yaşandığını, Karayolları ekiplerinin burayı açmak üzere olduğunu bildirdi.

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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun-Dereli- Şebinkarahisar kara yolu güzergahında, Eğribel civarında birkaç çığ hadisesi yaşandığını, Karayolları ekiplerinin burayı açmak üzere olduğunu bildirdi.

Sarıfakıoğulları, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, il genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarına değindi.

Giresun-Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında, Eğribel civarında birkaç çığ olayı olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, Karayolları ekiplerinin burayı açmak üzere olduğunu söyledi.

Sarıfakıoğulları, İl Özel İdaresi ekiplerinin de karla mücadele noktasında bölgede faal olduğunu ifade ederek kapanan köy ve mahalle yollarını en kısa sürede açtıklarını kaydetti.

Bu akşam için tipi uyarısı olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, "Bununla ilgili uyarılarımızı yaptık. Gayretlerini, özverilerini en üst noktaya çıkararak canla başla çalışıyor ekip arkadaşlarımız. Hem İl Özel İdaresi hem de İl Genel Meclisimizin vermiş olduğu destek çalışanlarımızın motivasyonunda önemli bir unsur. Ben bu nedenle bütün çalışan arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize ve idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Sarıfakıoğulları, 2020 yılının Giresun'a hayırlı olmasını da dileyerek, İl Özel İdaresi binasının yapımında sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Şebinkarahisar, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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