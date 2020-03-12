Giresun'da karlar eridi, taşan dere yolu kapattı - Son Dakika

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle taşan Pazarsuyu Irmağı, Bulancak- Kovanlık karayolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'de havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek yerleşim yerlerinde karlar erimeye başladı. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Alibeyköy Köyü'nden geçen Pazarsuyu ırmağı eriyen kar suları nedeniyle taştı. Bulancak-Kovanlık karayolunun bir bölümü çöktü, yol ulaşıma kapandı. 2.5 ay öncede heyelanın yaşandığı alanda istinat duvarı ve çöken yolun onarımı için çalışma başlatıldı. Bulancak-Kovanlık yolunda ise ulaşım Alibeyköy Köyü'nden sağlanıyor.