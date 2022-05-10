Giresun'da kavgaya müdahale eden polis memuru seken kurşunla yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da kavgaya müdahale eden polis memuru seken kurşunla yaralandı

10.05.2022 19:45
Giresun'da kavgaya müdahale eden polis memuru seken kurşunla yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memuru, meslektaşının silahından seken kurşunla yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memuru, meslektaşının silahından seken kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Ulusu Caddesi'nde E.Ö. ile Ö.Ş. adlı kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Ö.Ş. bıçakla E.Ö'yü yaraladı.

Çevredeki E.E. ise kadına şiddet uygulandığını zannederek müdahalede bulunmak istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis memuru M.A'nın silahını ateşlemesiyle seken kurşunlardan biri meslektaşı G.Y'ye isabet etti.

Bacağından yaralanan polis memuru G.Y. ile E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ö.Ş. gözaltına alındı, E.E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Polis Memuru, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da kavgaya müdahale eden polis memuru seken kurşunla yaralandı - Son Dakika


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