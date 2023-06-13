Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

13.06.2023 16:35

Giresun'un Eynesil ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan 16 yaşındaki Dilek Akar'ın cansız bedeni sahilde kayalıkların arasında bulundu. Genç kızın denize atlayarak intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün öğle saatlerinde D.A.'dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi.

DENİZ FENERİ YANINDA TELEFONUNA YAZILMIŞ NOT BULUNDU

Kaledeki deniz feneri yanına bıraktığı cep telefonunda "Fotoğrafı üzerinde bazen seni yıkan şeyler..." yazılı not bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik denizde, Emniyet ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı.

Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda D.A'nın sahilde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın denize atlayarak intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Murat Sarıal: allah rahmet etsin. sayın aileler, çocukları gençleri özellikle ergenlik döneminde kontrol edin Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • HERO: Alakası yok diyenler olacak ama tvlerde yayınlanan onca abuk subuk senaryoları gençler gerçek hayatmış gibi görüyor, yapılan eylemlerde kafalarında kalıyor hatta çok ufak yaşta gösteriş meraklısı yada tepeden bakma vs vs birçok örnek orantısız sırf izlensin diye yapılan tv programları aşırı etkiliyor. Cevap Yaz 27 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Bu yaşta neden bu kadar sıkıntı. Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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İntihar, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu - Son Dakika
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