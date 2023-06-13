Giresun'da kaybolan genç kızın cesedi sahilde bulundu

HERO:

Alakası yok diyenler olacak ama tvlerde yayınlanan onca abuk subuk senaryoları gençler gerçek hayatmış gibi görüyor, yapılan eylemlerde kafalarında kalıyor hatta çok ufak yaşta gösteriş meraklısı yada tepeden bakma vs vs birçok örnek orantısız sırf izlensin diye yapılan tv programları aşırı etkiliyor.