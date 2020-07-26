Giresun'da kaybolmasının ardından yaylada bulunan kız çocuğu taburcu edildi - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolmasının ardından yaylada bulunan kız çocuğu hastaneden taburcu edildi.

Kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağında sabah saatlerinde jandarma tarafından bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen Akbayrak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korktuğu için boş bir eve sığınan Akbayrak'ın, arama yapan ekipleri görerek yanlarına gittiği belirtildi.

Olayın haber alınmasının ardından bölgeye AFAD, AKUT ve JÖH birliklerinin yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 28 saat çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, 96 personelin katıldığı arama çalışmalarında küçük kız çocuğunun bu sabah saatlerinde bulunduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, bu sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içinde sağlık durumu iyi şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir."

Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.