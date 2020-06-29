Giresun'da kayıp 7 yaşındaki İkranur aranıyor (2) - Son Dakika

Giresun'da kayıp 7 yaşındaki İkranur aranıyor (2)

İKRANUR'UN ANNESİ: KAÇIRILMIŞ OLABİLİRGiresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı kaybolan İkranur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi, kızının kaçırılmış olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.

İKRANUR'UN ANNESİ: KAÇIRILMIŞ OLABİLİR

Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı kaybolan İkranur Tirsi'nin annesi Nazlı Tirsi, kızının kaçırılmış olabileceği ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.

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Nazlı Tirsi, kızının iki kardeşi ile birlikte kaybolmadan üç gün önce köye geldiğini belirterek "Kızımdan iki gündür haber yok. Duyan, gören varsa haber versin. Bilmiyorum ne oldu, yok haber. Büyük ihtimal kaçırılmış olabilir. Şu anlık aramalardan bir sonuç yok. Aramalar devam ediyor. Bulancak, Giresun, Ordu çevresinde gören, duyan varsa ya da başka şehirlerde artık biri mi geldi de kaçırdı, bilmiyorum. Gören varsa jandarmayı, bizi arayabilirler. Yakın çevrelere baktılar, yok şu an. ya biri tutuyor zorla birinin evinde, ya da biri kaçırdı zorla. Kızım küçüklükten bu yana bu çevrede büyüyen bir çocuk. Fazla uzaklaşmazdı. Zaten karanlıktan da korkardı" dedi.

'KAYBOLMADAN 3 GÜN ÖNCE KÖYE GİTTİ'

Tirsi, kendilerinin Bulancak'ta yaşadığını kızının da babaannesiyle köye gittiğini anlatan Tursi, "Bulancak'taydım kızım kardeşleriyle önceden köye geldi. Kayınvalidemin peşine düşmüştü. 'Ben gideceğim sıkıldım anne' dedi. Ben de göndermeyecektim ama sonra gönderdim. Ben köye geldiğimde çocuk yoktu sordum eve geldiğimde 'Sedef halası oynuyor' dedi. En küçük çocuğum Selçuk (4) uyuyordu. Ortanca kardeşi Tuğra (6) da kızımla beraberdi, halası gördü diye bir tepki vermedim. Kızım benim sesimi duysa gelirdi, bana düşkün bir çocuktu. Kızım Tuğra ile birlikteymiş 'Siz eve gidin ben ineğin yanına iniyorum' demiş. Çocuğum demesine göre sonra fındık bahçesine girmiş. Daha sonra seslenmişler, bahçeye doğru cevap gelmemiş" şeklinde konuştu

'KAÇIRILDI MI?'

Hala Sinem Tirsi de yeğeninden gelecek güzel bir haber için umutla beklediklerini söyleyerek, "İkranur'u bulamayınca aramaya başladık. Çocuklardan biri gördüğünü söyledi. Bizi oraya görürdüler. O çocukta İkranur'un kardeşi de aynı fındık bahçesini bize gösterdiler. Önce biz kendimiz arayıp bulmaya çalıştık, bulamayınca ağabeyim jandarmayı arayıp, yardım istedi. Her yere baktılar, arıyorlar ama yok. Kendisi bahçeye girse otun büyük olduğu için içeri girmez, akıllı bir çocuk. Ekipler baktılar, köpekle aradılar hiçbir iz yok. Kaçırıldı mı ne oldu hiçbir şey yok. Yani insan insandan şüphelenir. Bizim şüpheleneceğimiz kimse yok. İkranur buraları bilir, hep oynadıkları, gittikleri yerler" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giresun'da kayıp 7 yaşındaki İkranur aranıyor (2) - Son Dakika

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