Giresun'da kayıp 7 yaşındaki İkranur aranıyor (3) - Son Dakika

GİRESUN VALİLİĞİ: 106 HEKTAR TARANDI, EMAREYE ULAŞILAMADI

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Bulancak İlçesi İcilli Köyünde 27.06.2020 tarihinde saat 21.10' da 2013 doğumlu İkranur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında 150 personelin katılımıyla; 3 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kameralar ve droneler ile toplam 73 hektar alan taranmıştı.Aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde 29.06.2020 pazartesi günü de 130 personelin katılımıyla; drone, 3 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alan da hassas bir şekilde taranmıştır. Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen, İkranur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir" denildi.